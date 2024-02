Søndag var Norum på fjelltur sammen med venninnene Lill-Karin Leinan, Sanda Busa, Merethe Jonassen og Torhild Bowitz på Nonskollen i Vesterålen.

Damene hadde med seg randonee-ski, det var vindstille og sola skinte på toppene.

Men så snudde været – og venninnene opplevde noe merkelig.

– Etter hvert kom vi oss opp til et platå, og plutselig fikk jeg et støt i hånda mi. Det var så mye kraft at jeg slapp staven. Og så kjente jeg støtet i den andre hånda også. Heller ikke der klarte jeg å ta i staven, forteller Norum.

Kine Therese Norum, Lill-Karin Leinan, Sandra Busa, Merethe Jonassen og Torhild Bowitz drar ofte på tur sammen. Forrige søndag var de på randonee-tur. Foto: Torhild Bowitz

Etter det ble støtene bare sterkere og sterkere.

– Jeg så bort på venninna mi Sandra, som hadde håret løst. Plutselig reiste håret seg og det sto rett opp.

– Samtidig hørte jeg en lyd som kunne sammenlignes med et våpen som ladet, og begynte å kjenne strømmen gjennom føttene. På det tidspunktet fikk jeg panikk, og kjente at dette er veldig rart, sier Norum.

Det var Vesterålen Online som først skrev om fjellturen.

Slik var været på Nonskollen søndag ettermiddag. Da turen startet var det klart vær og vindstille, ifølge Norum. Foto: Torhild Bowitz

Skjønte ikke hva det var

Venninnene sjekket først mobiltelefonene for å sjekke om støtene kunne komme derfra. Heller ikke skredsøkerne de hadde med seg gjorde dem noe klokere.

– Vi er alle fjellvante og ingen skjønte noen ting. Du føler deg utrolig liten der og da. Det var så kraftig og tydelig, men så skjønte vi at de tingene vi har med oss ikke ga oss en forklaring på hva dette var.

Venninnegjengen på Nonskollen. Foto: Torhild Bowitz

Kine skjønte at de bare måtte komme seg vekk.

– Det var både ubehagelig og kjempeekkelt. Du følte at du vibrerte.

I etterkant konkluderte de med at det må ha vært et lynnedslag som gikk i samme område.

– Vi skjønner etter hvert at dette måtte ha vært en «freak accident» som har med naturkreftene å gjøre. Jeg er den høyeste i gjengen. Når vi ser på det i ettertid så gir det mening at jeg kjente mest på det.

Lynet slår ned ved Landegode utenfor Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ekspert: Trolig lynnedslag i nærheten

Kåre Nesheim er mangeårig førstehjelpsinstruktør i Røde Kors og har blant annet lært opp andre frivillige i førstehjelp av personer som er truffet av lyn.

Han forklarer at det damene har opplevd trolig var et lynnedslag som gikk i det samme området.

– Sannsynligvis har lynet slått ned i bakken et lite stykke unna. I bakken kan det være bergarter eller annet som gjør at lynet vandrer.

Kåre Nesheim er både lektor, sykepleier og har undervist i førstehjelp i mange år. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Han mener det kan forklare hvorfor damene merket det i skistavene.

– Særlig om de var av metall. Lynet trekker mot metall og vann.

Nesheim mener damene skal være glad for at lynet ikke slo ned i dem direkte.

– Det er det veldig få som overlever. Men det er noen få. Da går lynet på utsiden av klærne og ned i bakken av årsaker som er vanskelig å forklare, sier han.

I 2021 gikk det fryktelig galt. Søstrene Victoria (12) og Benedicte (18) mistet livet etter å ha blitt truffet av lyn, mens en tredje søster ble skadet.