Dette er de omkomne etter lynnedslaget på Hareid:

Victoria Myrset (12 år) og Benedicte Myrset (18 år).

Den tredje søsteren ble hardt skadet i ulykken.

Politiet ble varslet om hendelsen like etter klokken 17.00 søndag ettermiddag. Det var et voldsomt uvær med mye lyn og torden i området da ulykken skjedde.

LYNKART: Kartet viser lynnedslag i området fra klokken 15.00 til 21.00 søndag kveld. Foto: Meteorologisk institutt

Det var luftambulansen som hentet ut den hardt skadde sammen med en av de avdøde. Like etter hentet et redningshelikopter den siste. Det var den overlevende som selv varslet nødetatene, og alle ble fraktet til Ålesund sykehus. Den skadde behandles nå ved Haukeland.

Fjellet Melshornet er 668 meter over havet og ligger like utenfor Ålesund. Det er ett populært turmål blant lokale. Turen opp tar rundt to timer, og ulykken skjedde nært toppen, ifølge politiet.