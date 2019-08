Fylkesleiar frustrert

Bompengestriden i regjeringa skaper frustrasjon hos fleire fylkesleiarar i Frp. Frank Sve i Møre og Romsdal seier til VG at Venstre har sabotert prosessen og at dei ikkje kan drive politikk på ein slik måte. Han meiner det ikkje er nokon grunn til at Frp skal gå ut av regjeringa på grunn av denne saka. Han meiner det ikkje er dei som har rota til dette.