Full byggestopp i Kristiansund

Selv om du er i gang med et byggeprosjekt, må du nå ta en pause. I Kristiansund er det 60 reguleringsplaner som mangler et punkt – om hvor mye av et området som kan bebygges, og utnyttelsesgraden.

– I praksis så betyr det at det er byggestopp inntil vi får reparert på dette, sier Tormod Skundberg, enhetsleder for plan- og byggesaker i Kristiansund kommune.

Bygg under 50 m² blir berørt

Regelverket er tydelig. Nå må kommunen ta kontakt med alle som blir berørt.

Tormod Skundberg, enhetsleder for plan- og byggesaker i Kristiansund kommune. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det har vært en forutsetning i reguleringsplaner i mange år at det skal foreligge en utnyttelsesgrad. Det har ikke vært godt nok definert tidligere. Tidligere har vi behandlet byggesaker ut fra skjønnsmessig vurdering i forhold til omgivelsen. Vi har fått klar føring på at det er ikke mulig å gjøre lenger, forteller Skundberg.

Kommunen når kun de som har søkt om bygging og ikke prosjekt uten søknadsplikt, som for eksempel bygg under 50 m². Like fullt skal også de stoppe opp.

– En av de viktige kriteriene for å bygge uten å søke, er at det er i samsvar med plangrunnlaget. Og her har vi da per dato et plangrunnlag, som ikke gir grunnlag for å føre opp noen ting, sier Skundberg.

Jobber med å løse problemet

Kommunen jobber nå for fult med å få løst problemet, mens ivrige byggere har nødt til å lene seg tilbake.

– Nå arbeider vi for å få en godkjenning på dette før ferien, men i verste fall kan vi ende opp med at det er byggestopp frem til etter ferien, sier Skundberg.