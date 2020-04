Frykter utmeldinger fra partiet

Lederen i Kristiansund Arbeiderparti, Berit Tønnesen vil ikke gi opp verken Arbeiderpartiet eller fødetilbudet på Nordmøre. Partiets helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkhol sa til Tidens Krav i går at det ikke er økonomi til et fødetilbud i Kristiansund etter at fellessykehuset på Hjelset er bygd. Tønnesen er uenig med partiet sentralt, og hun tror uttalelsen kan føre til at folk melder seg ut av partiet. Tønnessen sier hun vil fortsette å jobbe for et fremtidig fødetilbud i Kristiansund.