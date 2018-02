Fryktar tiltalt skal stikke av

Politiet fryktar at den 37 år gamle hordalendingen som er tiltalt i den omfattande overgrepssaka på Sunnmøre skal stikke av. Han blir difor framstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag. Politiet meiner dei har funne bevis på at mannen forsøkjer å reise til Thailand. Onsdag ettermiddag la aktor ned påstand om fengsel i ti år for overgrep mot totalt 11 jenter.