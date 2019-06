Frikjent etter gravemaskinulykke

En arbeidsgiver er i Nordmøre tingrett frikjent i retten etter at han var tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. En mann omkom i en arbeidsulykke i Sunndal i september 2015. 55 år gamle Arild Wilnes var innleid og døde da gravemaskinen han opererte havnet utenfor en skrent og falt mellom femten og tretti meter. Den daglige lederen i firmaet var tiltalt for å ikke ha sikra et forsvarlig arbeidsmiljø, og for å ikke ha gjort nok for å hindre at ulykken oppstod. Staten dømmes til å betale saksomkostningene.