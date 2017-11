Frifunnet etter dykkerulykke

Nordmøre tingrett har frifunnet den tidligere daglige lederen for Atlantic Strømøyvåg som var tiltalt for flere brudd på arbeidsmiljøloven, etter at en dykker omkom utenfor Smøla i november 2014. Dykkeren var på jobb sammen med fire andre dykkere på jakt etter kamskjell. Selskapet som hadde hovedsete i Sør-Trøndelag er nå lagt ned.