Det var i november 2014 at en dykker omkom på jobb utenfor Smøla på Nordmøre. Mannen jobbet for firmaet Atlantic Strømøyvåg med base i Sør-Trøndelag, som drev med kamskjellsanking. Han var sammen med fire andre dykkere på jakt etter kamskjell, men ble borte under overflaten. Det tok nesten en time før han ble halt livløs om bord igjen i båten de jobbet fra. Forsøk på gjenopplivning nyttet ikke.

I ettertid ble den tidligere daglige lederen for selskapet, som nå er lagt ned, tiltalt for en rekke brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med dykket. I tiltalen kom det frem at Arbeidstilsynet hadde gitt dispensasjon til å dykke uten livline under klare forutsetninger, men politiet mente etterforskningen avdekket flere brudd på dette.

Frifunnet

Nå har Nordmøre tingrett frifunnet den tidligere daglige lederen.

Spørsmålet retten har tatt stilling til er om arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse i denne saken. I denne finnes det unntak for sjøfart, fangst og fiske.

Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at dykkervirksomheten i Atlantic Strømøyvåg hadde en slik nær tilknytning til fangst og fiske at virksomheten er unntatt arbeidsmiljølovens anvendelsesområde, står det blant annet i dommen.

Politiadvokat Knut Meek Corneliussen Foto: Roar Strøm / NRK

Politiadvokat Knut Meek Corneliussen har akkurat mottatt dommen og ikke fått satt seg grundig inn i premissene ennå. Han sier til NRK at han registrerer at retten har lagt en annen vurdering til grunn hva gjelder anvendelsesområdet til arbeidsmiljøloven enn det påtalemyndigheten har gjort.

– Nå må vi få sette oss grundig inn i dommen og deretter ta stilling ta hva vi skal gjøre videre, sier politiadvokaten.

Olav Cecil Bowitz, som er forsvarer for den tidligere daglige lederen, sier han heller ikke har fått lest dommen grundig ennå. Han tar til etterettning at hans klient er frifunnet, og at Nordmøre tingrett her har gjort en ren juridisk vurdering og kommet frem til at arbeidsmiljøloven ikke kan anvendes. At fakta i saken ikke er vurdert vil han ikke kommentere.