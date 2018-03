Frakta vekk med luftambulanse

Personen som sat fastklemt i ein bil i Atlanterhavstunnelen er no frakta vekk frå staden med luftambulanse. Politiet opplyser at dei no vil gjennomføre åstadsundersøkingar på staden saman med ulykkesgruppa frå Statens vegvesen. Tunnelen blir difor stengd fram mot klokka 12.00.