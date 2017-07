Formasjonsbyttet som blandet Molde inn i medaljekampen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Formasjonen 3-4-3 har vært et kjent syn i fotballen i lang tid, men kan sies å ha fått et oppsving den siste tiden. Antonio Contes Chelsea bergtok engelsk fotball med sin effektive tilnærming til formasjonen, og før forrige sesong var over hadde både Mauricio Pochettinos Tottenham og Arsène Wengers Arsenal lagt om til samme oppstilling.

Ole Gunnar Solskjær er godt kjent med engelsk fotball etter mange år i Manchester United, og har aldri lagt skjul på inspirasjonen han har hentet fra balløya. Molde-manageren følger tydeligvis nøye med i timen, og for fire serierunder siden la han om til 3-4-3. Og det med stor uttelling.

Solskjær ser nå ingen grunn til å se seg tilbake.

– Vi kommer til å bruke sommerferien til å for det første hente inn spillere som passer i det systemet, og for det andre bli bedre i det systemet selv. Jeg er veldig fornøyd med alle, og blant annet de tre på topp jobber godt for de åtte bak seg, sier han.

TRENERDUELL: Har tidligere Molde-trener Tor Ole Skullerud noen triks i ermet for å stoppe Solskjærs nye formasjon. Søndag møtes de to trenerne til taktisk kamp. Foto: Jon Olav Nesvold /Carina Johansen NTB Scanpix

Vil ha revansje mot Godset

Etter at Molde la om formasjonen har det blitt tre seiere og en uavgjort. Kun Strømsgodset har klart å ta poeng mot romsdalslaget, og i dag møtes de igjen.

– Strømsgodset er en tøff bortekamp, og der har vi også noe å ta igjen for, mener Solskjær.

Kampen er den nest siste før Eliteserien tar sommerferie, og manageren er opptatt av at laget hans fortsetter den gode trenden og tar med seg en god følelse inn i ferietilværelsen.

– Jeg tror det er viktig for guttene å vite at de har noe på gang når de reiser på ferie. Da gleder man seg til å komme tilbake, forteller Solskjær, vel vitende om at det har vært tyngre tider som de ikke vil tilbake til.

– Dette er gutter som gleder seg til å spille fotball, og det er kjekt å ha. Det var en periode i mai der vi tapte noen kamper og skuldrene hevet seg, men nå koser de seg.