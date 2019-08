Forlater KBK

Andreas Vaikla og Haris Cirak (bildet) er ferdige i KBK. Det ble i dag klart, etter at overganger for begge spillerne ble ferdigstilt. Vaikla har signert for sin tidligere klubb, svenske Norrköping som spiller i Allsvenskan. Haris Cirak har signert for GAIS som også er et svensk lag, som for tiden spiller i superettan. Det skriver KBK på sine nettsider.