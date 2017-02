Foreslår utkastelse av studenter for falske brannalarmer

Magnus Halten er andreårsstudent ved Høgskulen i Volda og har bodd i studentblokkene på Heltne i halvannet år. Han har sett seg lei på falske brannalarmer og ønsker strengere reaksjoner.

– Det jeg tenker er at vi først og fremst bøtelegger de som forårsaker falske alarmer. En annen ting er å gi dem en advarsel. Om de forårsaker falsk alarm igjen, kan de bli kastet ut.

– Da er man ikke kompetent nok til å bo i kollektiv, sier Halten.

Redd folk ikke evakuerer

Lærerstudent Magnus Halten. Foto: Privat

Bare de siste dagene har brannalarmen gått tre ganger i blokk C på Heltne. Ifølge Halten er det uforsiktig matlaging som vanligvis får alarmklokkene til å gå.

Han mener det er svært alvorlig, for folk blir vant til at det ikke er brann, selv om alarmen går.

– Det er veldig skummelt at folk ikke går ut når det virkelig gjelder. Jeg mener at nå fungerer ikke systemet på enkelte av studenthjemmene i Volda, slik som de bør, sier Halten.

Vil sikre rutinene

Halten mener Studentsamskipnaden, som eier blokkene, bør sikre bedre opplæring og også straffe de som utløser alarmene flere ganger.

Direktør Jan Henning Egset i Studentsamskipnaden sier at deres rapporter viser at det ikke har gått mer enn fire alarmer i blokk C så langt i år, alle disse i februar. Han sier likevel at det er alvorlig dersom folk ikke går ut.

Direktør Jan Henning Egset i Studentsamskipnaden i Volda. Foto: NRK

– Skulle det være alvorlig brann, så er det tragisk om folk står igjen inne og ikke evakuerer.

– Hva gjør Studentsamskipnaden for å sikre at branntryggheten er ivaretatt?

– Vi bør kanskje i større grad snakke enda mer med de studentene som bor med oss, slik at vi sikrer de rutinene som skal skje når brannalarmen går blir ivaretatt på en god måte.

Direktøren sier de foreløpig ikke har vurdert bøtelegging, men at det kan bli aktuelt dersom studentene tar til ordet for det.

Lærerstudenten er redd for at det verst tenkelige skal skje.

– Det verste som kan skje er at folk ikke går ut når det er fullt alvor, og så blir det for sent når det virkelig gjelder, sier Halten.