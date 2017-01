Flere kontrakter tildelt i Sverdrup-utbyggingen

70 prosent av kontraktene er gått til norske leverandører.

– Dagens kontrakter er nok et eksempel på hvor viktig nye prosjekter på sokkelen generelt og Sverdrup-utbyggingen spesielt er for norske arbeidsplasser og verdiskaping. Derfor legger regjeringen til rette for at vi skal opprettholde høy aktivitet på norsk sokkel i tiår framover. Det er det viktigste vi kan gjøre for å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Arbeidsomfanget vil på topp gi behov for anslagsvis 650 stillinger som går i rotasjon i tre skift. Det vil utgjøre nærmere 2.000 offshorearbeidere.

Fantastisk god nyhet

– Dette er en fantastisk god nyhet og vil være en skikkelig vitamininnsprøytning for to av våre store bedrifter, sier forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forberedelsesarbeidet starter umiddelbart, og oppkoblingsarbeidet offshore starter sommeren 2018. Så skal plattformunderstell, plattformer, brønner, undervannsutstyr, eksportrør og kraft fra land kobles sammen til et feltsenter, før produksjonen etter planen starter i slutten av 2019.

– Dette er et viktig oppdrag for Aibel. Vi har jobbet målrettet og hardt for å oppnå god konkurransekraft og gleder oss over å vinne fram i et stramt marked, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Aibel AS Mads Andersen Foto: Aibel Ekspandér faktaboks Aibel AS er en av Norges største aktører innen prosjektering, nybygg, vedlikehold og oppgradering i olje- og gassindustrien og er totalleverandør av og konseptutvikler for olje og gassinstallasjoner. Selskapet har over 100 års historie å se tilbake på, og har vært en viktig medspiller i utviklingen av olje- og gassindustrien helt siden den første oljen ble utvunnet i Nordsjøen. Aibel har hovedkontor i Stavanger og ingeniørkontor i Asker, Bergen, Harstad, Hammerfest, Haugesund, Kristiansund, Oslo og Stjørdal. Internasjonalt har selskapet et rekrutteringskontor i Danmark, et ingeniørkontor i Singapore, og i tillegg har Aibel to store verft; ett i Haugesund, Norge (tidligere HMV) og ett i Laem Chabang, Thailand. (Kilde: Wikipedia)

Vitamininnsprøytning for de store bedriftene. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

400 millioner

Verdien på Aibels kontrakt er på nærmere 400 millioner og har en opsjon på oppkobling av to andre plattformer. Selskapets arbeid skal ledes fra Aibels kontor i Haugesund.

Kværner skal være underleverandør til Aker Solutions og skal bistå med planlegging, ledelse og sammenkobling av sju plattformmoduler.

Johan Sverdrup, som ligger 140 kilometer vest for Stavanger, er et av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet.