Fleire takka for unnskyldning

Fleire har takka Sula-ordføraren for den offentlege unnskyldninga etter at fleire gutar ved skulen i Langevåg skal ha blitt seksuelt misbrukte av ein tidlegare skulestyrar gjennom fleire tiår. – Det er mellom anna personar som ønskjer å gi uttrykk for at det har vore godt for dei å bli trudd og at dei har fått ei slags oppreising seier ordførar Jim-Arve Røssevoll til Sunnmørsposten (krev innlogging).