Fikk pris for kampen mot plast

Den frivillige organisasjonen Plastfritt Giske mottok Møre og Romsdal fylkes miljøpris for 2017 i dag. Plastfritt Giske får prisen for arbeidet for et plasfritt hav. Arbeidet er dugnadsbasert. Plastfritt Giske har gjennomført ryddedugnader og andre aksjoner for å holde fjæra på øyene i Giske fri for søppel. Det var Ina Giske som tok i mot prisen i fylkestinget i dag.