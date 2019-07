Fikk ny sjanse, røk ut

Det var knyttet forhåpninger til det norske laget i dobbeltfirer for herrer under verdenscupavslutningen i roing i Rotterdam. Etter at Olaf Tufte, Martin Helseth (fra Ålesund), Erik Solbakken og Oscar Stabe Helvig ikke klarte ikke å sikre den ene direktebilletten til A-finalen fredag, fikk kvartetten en ny mulig lørdag. Norge kjempet mot Australia, Russland og Kina om to A-finaleplasser, men nådde ikke opp. Det norske mannskapet måtte ta til takke med den sure 3.-plassen bak Australia og Russland. Laget brukte 6.10,32 og hadde 4,13 sekunder opp til Russland. Australia vant heatet klart med tiden 6.03,06.