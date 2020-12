Fikk ikke ta opp Møreaksen-nei

Et flertall i fylkestinget sa i ettermiddag nei til å ta opp Møreaksen som egen sak under fylkestingets samling som varer frem til onsdag. Det var Carl Johansen fra MDG som ville ha med fylkestinget på en uttalelse som krevde at Møreaksen blir tatt ut av Nasjonal transportplan. Johansen gjorde dette etter å ha lest en ny rapport om de miljømessige konsekvensene av det store fjordkryssingsprosjektet. 16 politikere stemte for Johansens forslag mens 31 stemte mot. Flere av de som stemte mot forslaget, mente at MDG la opp til en omkamp om trasevalget.