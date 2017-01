Får penger til ny spiss

Investorer i Aalesunds Fotballklubb har gitt klarsignal til at klubben kan hente inn en ny spiss. Det ble klart etter et møte i går kveld, skriver smp.no. Det skal være en konkret spiller trener Trond Fredriksen er på jakt etter, og investorene stiller nå penger til disposisjon for klubben.