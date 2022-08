Får ikke tilbake førerkortet

Ei kvinne som i sommer kjørte i fylla for å komme seg unna en voldshendelse, får ikke førerkortet tilbake. Ifølge Tidens Krav har Møre og Romsdal tingrett lagt størst vekt på faren ved fyllekjøringen i vurderingen. En blodprøve viste at kvinnen hadde 1,49 i promille halvannen time etter at hun kjørte til politistasjonen for å få hjelp.