Ello-oppsagte fortviler: Hvem vil ansette oss?

– Lokalene tømmes og kollegaer forsvinner, det er tungt, sier Hjortnes.

Arbeidsplassen har siden i fjor vår blitt tatt ned bit for bit og flyttet til Sverige.

– Leonora har det verst, forteller kollegaen. Hun har måttet hjelpe barna sine på Fillipinene, brukt opp sparepenger og tatt opp lån fordi ett av barna ble syk.

– Mannen mistet jobben for tre år siden, og nå skal jeg miste min. Jeg gruer for framtiden, sier Leonora Bjerknes.

Mange har fått ny jobb

Fra å være 80 ansatte for noen år siden, er de 40 igjen ved Ello i Kristiansund. De yngste har fått jobb andre steder, men flere av de eldste strever i arbeidsmarkedet.

– Vi er mange som bare har tre-fire år igjen før vi kunne gått av med tidligpensjon, AFP. Får vi ikke jobb i en tariff-bedrift innen et halvt år, må vi kanskje stå til vi er 70, sier Hjortnes.

– Kjent problemstilling

Jan Dahl sier NAV vil stille opp, men kan ikke love jobb i en annen tariffbedrift for at de oppsagte skal få beholde muligheten til å gå av med tidligpensjon. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Jan Dahl fra NAV har hatt jevnlige møter på fabrikken i ett og et halvt år.

– De ansatte har gjort sterkt inntrykk på oss fra NAV, sier konsulenten. Det er arbeidere med stå-på-vilje.

Dahl sier det ikke er et ukjent problem at folk i slutten av arbeidslivet står i fare for å miste privat avtalefestet pensjon.

– Men NAV har ikke lov å ta hensyn til det. Ordningen er en del av samarbeidet mellom staten, arbeidstaker - og arbeidsgiverorganisasjonene. Det er utenfor vårt område.

– Så de som ønsker å få jobb i en AFP-bedrift, mister retten til dagpenger dersom de sier nei til en jobb i en annen bedrift?

– De kan ikke si nei, hvis det er det eneste tilbudet. NAV kan ikke skille mellom AFP-bedrifter og andre bedrifter.

– Usikker framtid for mange

Tillitsvalgt Unni Garberg synes flyttinga av Ello er tragisk. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Tillitsvalgt Unni Garberg mener det er trist at en overskuddsbedrift forsvinner, og så mange får vansker med å finne ny jobb.

– Mange har stått i jobb siden de var tenåringer og sett fram til muligheten for tidligpensjon, sier hun.

– Det er tragisk for ansatte og familiene, for Kristiansund og for Norge også. For slik er det flere steder.

– Vanskelig å være jobbsøker

Borghild og de andre må håpe at det finnes nye jobber, selv om usikkerheten tærer.

– Vi vil gjerne arbeide, men det er ikke lett å beholde trua når det kan være to hundre søkere til en butikkjobb. Vi har fått mange avslag.

– Det står ikke i brevet at du er for gammel, men det føles likevel slik.