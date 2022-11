Eldreombudet legges ned

Fra 1. juli 2023 er det over og ut for Eldreombudet som ikke fikk midler over statsbudsjettet 2023. Ombudet var foreslått lagt ned i forslaget til statsbudsjett. – Vi var forberedt, men vi synes det var synd at ikke SV forhandlet frem en varighet for Eldreombudet, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.