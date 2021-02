Da Matias Haraldsen kom til Ålesund for å studere var det en ting han ønsket seg. Han ville starte med speedgliding.

– Det er på en måte en guttedrøm, sier han.

Haraldsen meldte seg på kurs i fjor, men alle ble avlyst. Grunnen er ikke korona, men alvorlige ulykker.

– Vi stanset kursingen innen speedgliding fordi vi over en periode på drøyt ett år opplevde fem fatale ulykker samt noen andre relativt alvorlige ulykker, sier fag- og avdelingssjef i Hang- og Paragliderseksjonen i Norges luftsportsforbund (NLF), Trond Nilsen.

DRØM: 24 år gamle Matias Haraldsen har utstyret til å kunne fly med speedglider, men det får han ikke brukt før regelverket er endret. Foto: Remi Sagen / NRK Foto: Remi Sagen / NRK

Speedgliding er en egen gren i luftsporten. En speedglider kan minne om en paraglider, men skjermen er mindre for at det skal være mulig å fly fortere.

For å bli speedgliderpilot trenger du sertifikat, medlemskap og lisens for å fly. Du må følge reglene til Luftfartstilsynet. Akkurat som en pilot som flyr et passasjerfly.

Hva må man ha for å fly med speedglider? Ekspandér faktaboks For å kunne fly med speedglider i Norge må du ha tre gyldige kort.

Hvis du mangler ett av de så flyr du ulovlig, da teller ingen av de andre kortene.

Du må ha et medlemskort , et lisenskort som betyr forsikring og kompetansekort som er sertifikat .

, et og . Alle kort må fornyes hvert år.

Disse tre kortene må alle ha – og når man flyr uten et av de tre, uansett hvilket, da teller ingen forsikring.

Når man har gjennomgått utdanning i regi av Norges Luftsportforbund (NLF), vil man få utstedt et kompetansebevis (lisens) som man må ha for å fly speedrider. Da flyr man innen deres sikkerhetssystem.

Ved ulovlig flyging:

Flyging utenfor godkjent sikkerhetssystem vil være i strid med gjeldende regelverk for Hang og paraglider, hvor det stilles krav til at man kun kan fly i tråd med godkjent sikkerhetssystem. Luftfartstilsynet får fra tid til annen tips om ulovlig flyging. Mottar vi tips, så blir disse fulgt opp, og i verste fall kan slike tips medføre anmeldelse. Vi har eksempler på at ulovlig flyging har blitt bøtelagt med bøter i størrelsesorden 8-13000,- kroner.

Man må også ta med i regnestykket at ens forsikringer neppe dekker eventuell skade siden man flyr ulovlig. Medlemmer som flyr ulovlig vil risikere det samme, samt av sanksjoner fra NLF – som f.eks. inndragelse av flygebevis for en periode eller permanent. Kilde: NLF, Luftfartstilsynet

VINTER: Opplæringen for speedglidere foregår på vinteren. Men nå er alt satt på vent. VINTER: Opplæringen for speedglidere foregår på ski på vinteren. ILLUSTRASJONSVIDEO Foto: Andreas Solbakken

Rapporterer om at folk flyr ulovlig

Det nye regelverket jobbes med og vil ikke være på plass før tidligst sommeren 2021 på grunn av høringsfrister, sier Nilsen.

Og det har allerede fått negative konsekvenser, ifølge skolesjef og instruktør ved Voss Hang- og Paragliderklubb, Kjell Svanes. Klubben er størst i landet på speedglidingutdannelse.

– Vi ser at det er flere og flere som begynner å fly ulovlig fordi vi har en fullstendig stopp i utdannelsessystemet, sier Svanes.

Han sier instruktører rundt omkring i hele landet har rapportert dette til han.

– Det er en ting å ødelegge seg selv, men hvis man skal være uheldig å gjøre noe galt med noen andre folk, så er det virkelig et problem, sier han.

SKOLESJEF: Instruktør og skolesjef Kjell Svanes i Voss Hang- og Paragliderklubb (Voss HPK). De han har fått høre som har flydd ulovlig er både utenlandske flygere uten norske bevis og folk som har flydd lovlig før. Andre har aldri hatt sertifikat. Foto: Privat

Instruktør Helge Kvam Karbø på Sunnmøre mener man burde fortsatt med nybegynnerkursene og gjort det bedre istedenfor å stanse alt.

– På et kurs legger en opp til at det er helt trygt for den som er med, sier Karbø.

Men han er enig i at de måtte gjøre tiltak.

Umulig å følge med

Folk som flyr ulovlig kan bli straffet med bøter på flere tusen kroner. De kan bli anmeldt og miste utstyret, men de kan også risikere at forsikringen ikke dekker skadene – hvis de blir alvorlig skadet.

Men det er vanskelig å finne personer som flyr ulovlig.

– Jeg kjenner til to som har blitt bøtelagt for ulovlig flyging med paraglider og én med speedglider, alle i forbindelse med at de hadde en ulykke, sier Nilsen i NLF.

Han sier de vet om en gjeng som aldri har flydd lovlig, men de har ingen indikasjoner på at den gruppen har økt.

– Når det er sagt så er vi klar over at det kan bli mer ulovlig flyging både fordi utdanningen foreløpig er stoppet og fordi veien til speedgliderbevis vil være noe lengre enn før.

Ulykker med speed- og paraglider Ekspandér faktaboks De siste ti årene har det vært seks fatale speedgliderulykker blant NLF (Norges Luftsportforbund). Fem fant sted i perioden april 2019 til april 2020.

De siste tre årene har det vært 39 hendelser Norges Luftsportforbund regner som ulykker, det vil si at det har vært personskade. Langt de fleste av disse har medført kun lettere skade (som f.eks. et armbrudd), men ti av dem regnes som alvorlige (for eksempel brist/brudd i rygg).

Paragliding: I samme periode har NLF hatt ni fatale ulykker med paraglider, men antallet utøvere er fem ganger så mange. Kilde: Norges Luftsportsforbund (NLF)

FORT: Speedglideren flyr fortere ned enn en paraglider. Paragliderkursene pågår fortsatt, men er helt fullbooket. Det er allerede mange som har betalt og står på venteliste til sommeren. ILLUSTRASJONSVIDEO Foto: Andreas Solbakken

Kan ta paragliderkurs

Løsningen for mange nå er å ta paraglidingkurs og forhåpentligvis får bytte over til speedgliding, men hvor lang tid det vil ta, får man ikke vite før regelverket er klart.

I Voss er det mange som har meldt seg på kurs.

– Paragliderkursene er helt fulle. Folk må vente til 2022, sier Svanes i Voss HPK.

Matias Haraldsen forstår hvorfor noen velger å fly ulovlig.

– Det er klart det frister helt sykt å fly, men så har jeg på en måte såpass respekt for sporten. Du skal kunne ganske mye før du flyr, sier han.

Nå har han meldt seg på paraglidingkurs, og en vakker dag håper han at han får oppfylt drømmen med å fly speedglider.