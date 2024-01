– Vi jobber støvlene av oss for å bli ferdig, og jeg tror den blir kjempebra.

Det sier en entusiastisk Audun Hetland.

Han er førsteemanuensis ved Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og leder ved forskningssenteret CARE, som forsker på skred i Norge.

Audun Hetland er førsteamanuensis og utdannet psykolog. Han leder en forskningsgruppe om menneskelig faktorer i skredulykker på UiT- Norges arktiske universitet. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Mars måned er den verste skredmåneden i året, viser statistikk fra varslingstjenesten varsom.no fra Meteorologisk institutt.

I mars 2023 mistet fem personer livet i tre forskjellige skred i Troms, på samme dag.

Mandag denne uken mistet en ung kvinne livet i et snøskred på Kvaløya utenfor Troms.

Siden 2008 har over 760 personer blitt tatt i skred. Fredag omkom en mann i 20-årene i Hemsedal i et snøskred og ble nummer 107 som har mistet livet på 15 år.

– Vi måtte gjøre noe, det var helt forferdelig, sir Hetland.

En ny app, som skal hjelpe folk å finne trygge reiser i fjellet, vil være klar til bruk for turister og befolkningen i Troms i slutten av februar.

App: Topptur.guide

Utviklingen av appen har skjedd i samarbeid med forskningssenteret CARE og reiselivsbedrifter i Troms som spesialiserer seg på vinterturisme.

Appen heter topptur.guide og fungerer som et kart over Norge, med forslag til turer i over hele landet.

Appen finnes allerede, men opererer med testdata og lanseres først i månedsskifte februar-mars, da vintersesong kicker inn for fullt.

Topptur.guide finnes allerede som en app, men operer kun med testdata. Den ferdige versjonen lanserer i månedsskiftet februar-mars. Foto: Topptur.guide/skjermdump

– Den er bygd opp av data som folk selv har delt fra turene sine, forklarer Hetland.

Utviklingsgruppen har brukt dataene fra folks egne turer til å tegne opp alternative tryggere ruter som finnes i appen.

– Det første sporet som blir lagt i løypa kommer andre til å følge, derfor er det viktig å liste opp riktig vei, påpeker Hetland.

Børre Berglund er prosjektleder i reiselivsklyngen Arctic365.

Stort behov

Arctic-365 er en klynge reiselivsbedrifter som jobber sammen for å øke den internasjonale vinterturismen til Nord-Norge.

De har bidratt sammen med forskningssenteret CARE, for å utvikle appen.

Børre Berglund er prosjektleder i Arctic-365, og forteller at initiativet kom i 2016:

– Siden den gang har det vært et ønske om mer informasjon om trygge ture for turister og utenlandske guider.

Les også Snøskred i Hemsedal: En person erklært død

Arctic-365 jobber aktivt for å sikre kompetansen for guidene hos reiselivsbedriftene de samarbeider med.

– En app vil naturlig nok ikke gjøre hele jobben, men kan bli et viktig verktøy for å sikre turister og lokalbefolkningen på tur i fjellet, mener Berglund.

Audun Hetland har vært i bresjen for ny topptur app, han håper det vil trygge skiturister i fjellet i Nord-Norge.

App advarer om skred

En viktig funksjon i appen vil være å komme med anbefalinger om trygge toppturer basert på bidrag fra lokale guider, og informasjon om vær- og skredforhold.

– Men det er viktig å understreke at ingen turer i skredterreng på vinteren er trygge. Det handler om å finne de turene som er minst risikable, sier skredforsker Audun Hetland.

Samtidig fører det ansvar med å gi klare råd om hvilke veivalg man bør ta, om valget skulle slå feil:

– Dette fører med seg en del etiske problemstillinger, sier Hetland.

Bekymringen for Hetland er hva som skjer den dagen en anbefalt tur medfører en skredulykke.

– Hvem sitter på ansvaret om noe slikt skjer, spør han retorisk.

Derfor er det viktig for skredforskeren at folk også gjør sine egne vurderinger, og ikke blindt lytter til rådene fra appen:

– Samtidig har det en verdi å påvirke reiseglade i norsk natur til å gjøre tryggere valg i fjellet, sier han.