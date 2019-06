Detaljregulering i Molde

Det tidligere reguleringsplanforslaget for E39 Bolsønes-Fuglset blir erstattet av en ny plan som strekker seg videre fra Fuglset til Kviltorp i Molde. Årsaken er at det planlagte utløpet av tunnelen vestfra må legges om på Bolsønes for å sikre en god nok avstand fra tunnelåpningen til det første krysset.