Dei nynorske festspela

Stein Versto og Odd Nordstoga skal vere festspeldiktarar under Dei nynorske festspela 11.–14. juni 2020. – Vi gler oss til å vise fram to viktige norske diktarar. Versto og Nordstoga har to sterke litterære røyster, seier programansvarleg Olav Øyehaug Opsvik.