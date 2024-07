Langs hele kysten blir cruiseturistene som kommer til Norge fraktet med buss til diverse attraksjoner, men nå risikerer busselskapet Stromma å miste løyvet i Rogaland.

– De må forholde seg til regelverket vi har satt, og de konsesjonene vi har gitt. Hvis ikke de gjør det, tenker jeg at det er like lett å miste den konsesjonen som det er å få den, sier fylkesvaraordfører i Rogaland, Svein Erik Indbjo (Frp).

Fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo (Frp) truer med å trekke løyvet til Stromma i Rogaland. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Stromma har ruter både i Oslo, Bergen, Geiranger og Ålesund.

For to drøye to uker siden parkerte Stromma to busser etter at NRK avslørte at selskapet kjørte med for høye busser over Karmsund bro i Karmøy kommune.

Nå viser det seg at selskapet har brutt ruteløyvet det har fått i både Stavanger og Haugesund.

Ruteløyve Enhver som skal drive transport mot vederlag, må ha løyve.

Den som vil drive persontransport i rute med motorvogn og fartøy, må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd.

Det er fylkeskommunene som tildeler ruteløyve i kommunene.

Som en del av saksbehandlingen, vil fylkeskommunen innhente uttalelser til søknaden fra berørte parter.

Det er to unntak fra behovsprøvingen: Løyve for persontransport i rute over 80 kilometer, eksempelvis ekspressbussruter som Haukeliekspressen. Løyve for flybussruter hvor passasjerer går av eller på bussen ved en flyplass. Hvis kriteriene for å få løyve ikke lenger er oppfylt eller andre krav til næringsvirksomhet ikke oppfylles, kan løyvet tilbakekalles av løyvemyndigheten.

Ulovlige stopp

Stromma har blant annet etablert et stopp ved nasjonalmonumentet Haraldshaugen i Haugesund, noe de ikke har løyve til.

Stromma-busser ved nasjonalmonumentet Haraldshaugen i Haugesund. Rogaland fylkeskommune kommer nå til å opprette kontakt med busselskapet. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Da bryter de konsesjonen, og det syns vi ingenting om, sier Indbjo.

Administrerende direktør Ole Asgeir Madland i Stromma sier Haraldshaugen ble utelatt fra søknaden ved en feil. Selskapet har, etter at NRK la fram dokumentasjonen for Stromma, derfor tatt kontakt med fylkeskommunen for å få lov likevel.

To dager etter NRK har intervjuet Madland, skriver han i en SMS at Haraldshaugen er blitt inkludert i løyvet.

I Skippergata i Haugesund sentrum har selskapet et stopp like etter et Stans forbudt-skilt.

Stromma har etablert et stoppested ved Stans forbudt-skiltet i Skippergata i Haugesund. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er brudd på veitrafikkloven, så det er en politioppgave, sier Indbjo.

Det er ikke første gang Stromma har hatt problemer. I Bergen ble to av bussene deres avskiltet.

Etter at NRK tok kontakt, har Stromma ifølge Madland fjernet dette stoppestedet.

Administrerende direktør Ole Asgeir Madland sier Stromma fjernet stoppestedet i Skippergata i Haugesund med umiddelbar virkning da NRK tok kontakt. Foto: Stromma

– Vi skal ikke stoppe bussen og slippe av passasjerer der det er Stans forbudt-skilt, sier Madland.

I tillegg har Stromma flere sentrumsstopp i Stavanger som det ikke er gitt løyve til.

– Det er litt ulik praksis fra by til by. I Stavanger har vi stort sett hatt et årlig møte med kommunen der vi tilpasser ruta vår til de endringene som gjelder i byen.

Fylkeskommunen vil nå sende et brev til Stromma for å sjekke hvilke stoppesteder som faktisk brukes.

Fikk avslag på løyve i Olden, men kjører likevel

I Olden i Vestland fylke fikk Stromma i fjor vår avslag på sin søknad om ruteløyve i Hovudutval for samferdsel og mobilitet og i Fylkestutvalet.

Likevel tilbyr selskapet det som tilsynelatende er den samme ruten fra Olden til to utsiktspunkter der en kan se Melkevollbreen.

Arve Helle (Ap). Foto: Brit Jorunn Svanes

– Jeg syns det høres veldig spesielt ut, sier Arve Helle.

Ap-politikeren leder utvalget i Vestland fylke.

Han var med på vedtaket i 2023, og liker ikke det han får høre.

– Det er ikke tvil om at vi er nødt til å sjekke opp i dette. Og hvis så er tilfellet, ta affære.

Stromma mener bussturen de tilbyr cruiseturistene i Olden er lovlig.

– I Olden kjører vi ikke en fast rute, men en sightseeingtur med turister. Det er ikke løyvepliktig. Passasjerene kan ikke gå av, og vi kaller det for en panoramatur, sier Madland.

Ulovlig skilting i Bergen

I mai i år måtte Stromma fjerne ulovlig oppsatte skilt i Bergen på busstoppene sine.

I et brev til Stromma datert 3. mai 2024 krevde Vestland fylke at skiltene skal fjernes.

Etter vår vurdering er skiltene trafikkfarlige, montert uten tillatelse fra oss som vegeier, og i strid med vegtrafikkloven og skiltforskriften, og er derfor ulovlig, jamfør «Lov om vegar (veglova)» av 01. januar 1964 § 33 og § 57. Vestland fylke

I en e-post samme dag svarte administrerende direktør Madland i Stromma at selskapet «så raskt det lar seg gjøre vil fjerne skiltene det gjelder».

– Har dere fjernet skiltene?

– Hvis vi har fått beskjed om å fjerne dem, har vi gjort det, men jeg har ikke vært der den siste uken for å sjekke det, sier Madland.

I samme møte som Stromma fikk avslag om ruteløyve i Olden, fikk både Stromma og Hop on AS avslag på søknadene sine om løyve til å kjøre cruiseturister i Bergen.

Etter en høringsrunde, der svært mange var negative til den økte busstrafikken, stemte flertallet av politikerne nei.

Turistbusser har i en årrekke ført til problemer med trafikkavvikling, trengsel, forurensing og støy, og konflikter med myke trafikanter i Bergen sentrum. Bergen kommune ser et stort behov for å redusere omfanget av denne typen busstrafikk i sentrum. Bergen kommune

Men på tross av dette kjører begge selskapene med turistbusser fulle av cruiseturister hver eneste dag gjennom hele sommeren i år.

Stromma har nemlig et gammelt løyve som går ut i 2028. Dette overtok selskapet i 2019 da konkurrenten City Sightseeing Bergen ble kjøpt opp.

Hop on AS løste avslaget med å benytte seg av et unntak i Yrkestransportforskriften som sier at kjøretøy med maksimal fart på 40 km/t slipper ruteløyve.

Hop on AS har funnet et unntak i regelverket, og kjører cruiseturistene i en maksfart på 40 km/t i Bergen. Foto: Cato Kristensen / NRK

– Vi har dokumentasjon på at bussene i Bergen kjører med nedsatt maksimal og sperret hastighet på 40 km/t, sier administrerende direktør Rino Ødegård i Hop on AS.