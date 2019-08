Costaricaner klar for AaFK

Aalesunds Fotballklubb og Sarpsborg 08 er enige om en utlånsavtale ut sesongen for 25 år gamle Wilmer Azofeifa. Midtbanespilleren, som har tre landskamper for Costa Rica, er hentet inn som erstatter for langtidsskadde Izunna. I avtalen med Sarpsborg 08 heter det at AaFK har opsjon på kjøp av spilleren.