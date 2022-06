Byter leverandør av pasienttransport

Det nystarta selskapet Pasienttransport1 har bedt Helse Midt-Noreg om å få trekke seg frå kontrakten om sjuketransport på Søre Sunnmøre. Det kjem fram i eit brev frå Helse Midt-Noreg, skriv Sunnmørsposten.

Persontransport1 skulle køyre pasienttransport frå 1. juni men kom ikkje i drift. Fram til no har den tidlegare leverandøren køyrt. Herøy Taxi får pasienttransporten i to år, med opsjon for to nye år, opplyser dagleg leiar Per Morten Bjørlykke til avisa.

Helse Midt-Noreg opplyser til NRK at Pasientransport1 også har trekt seg frå kontrakten på Nordmøre og i Romsdal. I dei områda er det Nordvest Taxi AS som tek over tenesta. Kontraktane som Pasienttransport1 opphavleg vann anbodet på hadde ein verdi på over 300 millionar kroner.