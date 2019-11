Budsjettforslag på 5 milliarder

Budsjett for nye Ålesund kommune viser at det skal

investeres for én milliard kroner i 2020, skriver Sunnmørsposten. Forslaget bygger på vedtak fra de gamle kommunene. Budsjettforslaget på 5 milliarder kroner, som er sendt til politisk behandling. Budsjettforslaget finner du her, som en heldigital nettside.