Bond klar for Sæbø?

Sæbø i Ørsta skal være klar for innspillingen av en ny James Bond film, melder TV 2. Flere varebiler merket med Pinewood og Movie Makers har ankommet sunnmørsbygda. Pinewood er kjent som innspillingsstudio for James Bond-produksjonene. Flere uavhengige kilder bekrefter overfor TV 2 at disse er engasjert i Bond-opptak de nærmeste dagene. I følge kanalen har produksjonen fått tillatelse til å stenge av Sæbø sentrum tirsdag og onsdag.