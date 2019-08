Ble utsatt for SMS-svindel: – Svindlerne blir stadig mer utspekulerte

– Det er ubehagelig at slikt skjer. Man skal alltid være litt kritisk og på vakt når man mottar ting man ikke helt har kunnskap om, sier Irene Kalstad Aase fra Ålesund.

– Man litt forundret over at det kan skje, sier Irene Kalstad Aase fra Ålesund. Foto: Privat

Fredag formiddag fikk hun en SMS der det stod at en pakke var klar til levering, men det måtte betales et gebyr.

– Jeg visste at jeg ikke hadde bestilt noen pakke, så jeg ble litt i stuss og ringte derfor mannen min for å høre om han hadde bestilt noe, og det hadde han. Ifølge meldingen var pakken kommet til Oslo, men den ble ikke videresendt før et gebyr på 19 kroner ble betalt.

– Mannen min spurte om jeg kunne ordne det, og jeg prøvde det, men det var ikke mulig å betale. Han også forsøkte, men det gikk ikke.

– Utspekulerte svindlere

Dermed kontaktet de Posten og fikk beskjed om at dette må være svindel. Etter å ha tatt kontakt med Nordea, fikk de vite at det stemte.

– Nordea opplyste at de hadde registrert dette firmaet, og lagt inn en anmerkning, slik at betalingen ikke skulle gå gjennom. Nordea var kjent med selskapet og flere kunder hadde ringt om det samme. Jeg fikk beskjed om at de hadde forsøkt å trekke meg for Euro, men ikke klart det.

Dette er SMS-en som Irene Kalstad Aase fikk. Foto: Irene Kalstad Aase

Nå er kortene sperret slik at svindlerne ikke skal kunne bruke kontoinformasjonen. Pressesjef i Posten, John Eckhoff, sier de i slutten av juli gikk ut og advarte folk på Facebook, men får likevel mange telefoner.

– Postens kundeservice får daglig en rekke henvendelser angående disse SMS-ene. Svindlerne blir stadig med utspekulerte og bruker både SMS og e-post som kanaler.

– Hvilke tilbakemeldinger får dere fra kundene?

– De lurer på hvorfor de har fått melding. Svindlerne sender ut meldinger i store mengder, så de treffer ofte på folk som nettopp har fått en pakke eller venter på en pakke. Folk lurer på hva de skal gjøre og hvorfor de må betale gebyr.

– Vær skeptisk

– Vi ser dessverre en jevn strøm av denne type SMS-svindel, sier Simen Kjønnås Thorsen i Nordea. Foto: Nordea

– Det beste rådet er å være skeptisk til alt som ikke har Posten.no som avsender. Det er også lurt å laste ned Posten-appen. Da vet du at informasjonen kommer fra oss.

Simen Kjønnås Thorsen, kommunikasjonsrådgiver i Nordea Norge, sier de dessverre ser en jevn strøm av denne type SMS-svindel, hvor svindlerne utgir seg for å være en kjent aktør.

– Hvis vi har fått informasjon om at brukerstedet tidligere er brukt i forbindelse med svindel, vil vårt kortovervåkningssystem plukke opp dette og da stopper vi betalingen. Hvis du har betalt til svindleren, skal du kontakte banken din for å sperre kortet, sier han.

– Man blir litt forundret over at det kan skje, men samtidig vet vi jo at det skjer. Jeg var litt usikker siden de sendte SMS-en til mitt nummer og ikke mannen min sitt. Jeg var jo egentlig på vakt, men samtidig litt for kjapt ute med å håndtere betalingen, sier Irene Kalstad Aase.