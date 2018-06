Ber om fem og seks års fengsel

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim ba om seks års fengsel for storebroren og fem års fengsel for lillebroren. Det skriver Romsdals Budstikke. De to brødrene er tiltalt for flere grove voldtekter mot en jente i Romsdal. En av brødrene er også tiltalt for voldtekt mot en annen jente i området.