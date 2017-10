Ber om erstatning for familien

Enka og dei to borna til dykkaren som omkom utanfor Smøla hausten 2014 ber om erstatning. Mannen omkom under dykking av kamskjel. Den tidlegare daglege leiaren i selskapet der mannen arbeidde, er tiltalt for 12 brot på Arbeidsmiljølova etter dødsulykka. Rettsaka mot han starta i Nordmøre tingrett onsdag.