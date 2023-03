Bekymra for kuttforslagene

Regiondirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Espen Remme forteller at de ser alvorlig på fergekuttene som ble presentert i samferdselsutvalget i Molde tidligere i dag. Han sier at deres medlemmer er bekymra, fordi flere er helt avhengig av ferge. Han er tydelig på at de kommer til å jobbe for politisk påvirkning.

– Det er særdeles viktig at vi har et tilsvarende transportnett som resten av landet for konkurransekraft for våre bedrifter, så vi må jobbe langsiktig og systematisk for å sikre at dette blir best mulig, sier han.