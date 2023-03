No kjem ferjekutta – nesten alle samband i Møre og Romsdal vert råka

– No får vi det svart på kvitt, eller heller raudt på kvitt, kva dette betyr. Det er nærast ein massakre av ferjetilbodet i fylket vårt.

Leiar av samferdsleutvalet i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim (Sp), meiner forslaget som no står på storskjermen i møterommet vil føre til avfolking og rasering av livet på kysten.

Det første kuttforslaget for ferjene i fylket vert lagt fram i samferdsleutvalet i Molde onsdag.

So å seie alle ferjesamband i Møre og Romsdal vil få kutt om forslaga går gjennom. Du kan sjå oversikta lenger nede i saka.

Nesten alle ferje- og hurtigbåtsamband vert råka av kutt om samferdsleutvalet sitt forslag vert vedteken. Dei raude rutene får kutt, medan dei grøne er uendra. Du kan sjå dei konkrete forslaga lenger nede i saka.

– Ein langsam død

Eit ekspertutval har føreslege eit nytt inntektssystem for fylkeskommunane når elleve fylke skal verte 15 – eit system der mellom anna Møre og Romsdal er ein av dei store taparane.

Kuttet som vert føreslege i dag er eit resultat av ei underfinansiering Sørheim meiner Møre og Romsdal fylkeskommune allereie har på minus 200 millionar kroner.

Leiar i samferdsleutvalet i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim, fryktar at kuttlista som vert lagt fram berre er byrjinga. Foto: Remi Sagen / NRK

I tillegg kjem ytterlegare 188 millionar kroner i minus, som følgje av det nye inntektssystemet som regjeringsutvalet har føreslege.

– Om ekspertutvalet får det som dei vil, må vi kutte tre gongar so mykje som det vi har føreslege i dag, seier Sørheim.

Ho seier likevel at alle kutt ikkje vil bli tekne på eitt einaste år.

– Men det vert mest sannsynleg ei overgangsordning som ein langsam død, seier Sørheim.

Kritikk frå andre politikarar

Fleire politikarar som er med på møtet rettar sterk kritikk mot dei føreslegne kutta.

– Dette er som eit havari. Det øydelegg for butilbodet i fylket og slår beina under alt, seier ordførar i Molde og høgremann Torgeir Dahl.

KRF-politikar Randi Walderhaug Frisvoll spør etter kvar samferdsleministeren er når so alvorlege kutt vert lagt fram:

– Ferjene er sjølve blodåra i fylket. Skal vi attende til tida vi gjekk over fjella og banka på for å få overnatting?, spør ho ut i salen.

Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal er samla i Molde for å diskutere ferjekutta. Stemninga i salen var prega av frustrasjon og sinne då kutta vart presenterte. Foto: Remi Sagen / NRK

Lilly Gunn Nyheim (Ap) meiner Møre og Romsdal står i fare for å verte nedlagd som distrikt om sentrale politikarar ikkje tek inn over seg at ferjer er dyre i drift.

– Dette her må vi få stoppa, seier Nyheim.

– Det verkar som vi har ei regjering som er heilt handlingslamma, seier Jan Steinar Engeli Johansen, vara stortingsrepresentant frå Frp.

NRK har snakka med samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Han vil ikkje svare på NRK sine spørsmål onsdag, men seier han vil kommentere saka på eit seinare tidspunkt.

Lilly Gunn Nyheim (Ap) seier, som dei fleste andre politikarar på dagens møte, at kutta som vert lagt fram er både drastiske og sjokkerande. Foto: Remi Sagen / NRK FRP-politikar Jan Steinar Engeli Johansen meiner at slike drastiske kutt ikkje ville ha kome om hass parti sat i regjering. Foto: Remi Sagen / NRK Leiar i samferdsleutvalet i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim, fryktar kva som vil skje i neste runde med kutt – ein runde ho er viss om vil kome.

Skular og kultur over ferjeturar

Dei aller fleste kutta i både ferje- og hurtigbåttilbodet er dei tidlege og dei seine avgangane.

Sørheim fryktar dette vil gjere at folk ikkje lenger kan jobbe skiftarbeid som startar tidleg, nytte kulturtilbod andre stadar og at ungdom ikkje kjem seg til og frå. I tillegg meiner ho det vil gå utover næringslivet som driv med transport på ferjene.

– Kvifor vel fylkeskommunen å kutte so mykje i ferjedrifta?

– Vi kan ikkje ta meir enn vi allereie har gjort frå våre vidaregåande skular, vegvedlikehald og kultur. Dessutan vil det ikkje monne når vi skal kutte 200 millionar kroner i første omgang, svarar Sørheim.

Om kutt i samferdsle på til saman litt under 400 millionar kroner skulle verte vedteke, vil det verte dramatisk for øysamfunn og livet på kysten, meiner politikaren.

– Vi kjem ikkje til å kjenne att fylket vårt. Dette vert som å ta vekk ein del av vegen i store delar av fylket store delar av døgnet, seier Sørheim.

So å seie alle samband får kutt

NRK kan leggje fram den føreslegne kuttlista på ferjesambanda i Møre og Romsdal som fylkeskommunen er ansvarleg for.

So og seie alle ferjene i fylket, sett bort frå turistferja som går i sesong inn til Geiranger, får kutt:

Nesten alle ferje- og hurtigbåtsamband vert råka av kutt om samferdsleutvalet sitt forslag vert vedteken. Dei raude rutene får kutt, medan dei grøne er uendra. Du kan sjå dei konkrete forslaga lenger nede i saka.

Føreslåtte kutt på Nordmøre: Ekspandér faktaboks Edøya–Sandvika-avgangar som vert fjerna: Frå Edøya 23:45 og 04:45 på kvardagar

Frå Sandvika 00:15 og 05:15 på kvardagar

Frå Edøya 23:45 og frå Sandvika 00:15 både laurdag og sundag.

B-ferja vert også fjerna sundagen i ni månadar, samt 43 laurdagar. Samla venta innsparing: 3,5 millionar kroner. Seivika–Tømmervåg-avgangar som vert fjerna: Frå Seivika 23:00 og 04:50 på kvardagar

Frå Tømmervåg 00:00 og 05:20 på kvardagar

Frå Seivika 23:30 og frå Tømmervåg 00:00 på laurdagar

Fjerne 16 avgangar med B-ferja på laurdagar og 16 på sundagar Samla venta innsparing: 4,2 millionar kroner. Arasvika–Hennset-avgangar som vert fjerna Frå Arasvika 05:45, 19:15, 20:15, 21:15 og 22:15 på kvardagar

Frå Hennset 06:00, 20:00, 21:00, 22:00 og 22:30 på kvardagar

Frå Arasvika 06:45, 07:45, 08:15, 19:15, 20:15 og 21:15 laurdagar

Frå Hennset 07:00, 08:00, 09:00, 20:00, 21:00 og 21:30 på laurdagar

Frå Arasvika 08:45, 09:15, 20:15, 21:15 og 22:15 på sundagar

Frå Hennset 09:00, 10:00, 21:00, 22:00 og 22:30 på sundagar

Reserveferjeløysinga saman med Molde–Sekken går ut Samla venta innsparing: 2,66 millionar kroner. Kvanne–Rykkjem 14 avgangar på kvardagane vert kutta, utan at det er spesifisert kva ruter det vert.

Laurdagar vert 10 avgangar fjerna og sundagar 12. Samla venta innsparing: 1,2 millionar kroner.

Føreslåtte kutt i Romsdal: Ekspandér faktaboks Aukra–Hollingsholmen Desse avgangane vert føreslått kutta: Frå Aukra 00:00, 05:00 og 23:00 på kvardagar

Frå Hollingsholmen 00:25, 05:30 og 23:30 på kvardagar

Frå Aukra 00:00 og frå Hollingsholmen 00:25 på laurdagar

Frå Aukra 23:00 og 00:00 og frå Hollingsholmen 23:30 og 00:15 sundagar Samla venta innsparing: 3,7 millionar kroner. Alternativ 2 er å endre ein god del av rutetidene og redusere talet på turar. Då er den samla venta innsparinga 3,8 millionar. Solholmen– Mordalsvågen Desse avgangane vert føreslått kutta: Frå Solholmen 00:05 og 05:25 på kvardagar

Frå Mordalsvågen 00:20 og 05:45 på kvardagar

Frå Solholmen 00:05, 06:40 og 23:25 laurdagar

Frå Mordalsvågen 00:20, 07:00 og 23:40 laurdagar

Frå Solholmen 00:05 og frå Mordalsvågen 00:20 sundagar Samla venta innsparing: 3,05 millionar kroner. Alternativ 2 er å ikkje kutte dei siste avgangane laurdagskvelden. Venta innsparing er då 3,25 millionar. Molde–Sekken Frå Sekken 21:45 alle dagar i veka vert kutta

Frå Molde 22:30 alle dagar i veka vert kutta

Avgang frå Molde 21:00 vert utsett til 21:45 Samla venta innsparing: 1,45 millionar kroner. Åfarnes–Sølsnes Desse avgangane vert føreslått kutta: Frå Sølsnes 17:40 og 18:20 på kvardagar

Frå Åfarnes 18:00 og 18:40 på kvardagar

Frå Åfarnes 01:20, 04:10 og 05:30 laurdagar

Frå Sølsnes 03:05, 04:30 og 05:50 laurdagar

Kutte B-ferja heilt laurdagar Samla venta innsparing: 3,75 millionar kroner. Ona–Sandøya–Finnøya–Orta–Småge Kveldsruta fredag som går frå Ona 19:50 vert flytta til 19:05

Redusert opningstid kveld

Kveldsavgangen torsdag går ut Samla venta innsparing: 2,15 millionar kroner. Brattvåg–Dryna Desse avgangane vert føreslått kutta: Frå Dryna 21:25 og 22:25 kvar dag

Frå Brattvåg 22:00 og 23:00 kvar dag Samla venta innsparing: 2,7 millionar kroner.

Føreslåtte kutt på Sunnmøre: Ekspandér faktaboks Brattvåg–Dryna Desse avgangane vert føreslått kutta: Frå Dryna 21:25 og 22:25 kvar dag

Frå Brattvåg 22:00 og 23:00 kvar dag Samla venta innsparing: 2,7 millionar kroner. Eidsdal–Linge: Desse avgangane i vinterruta vert føreslått kutta: Frå Eidsdal 22:40 og frå Linge 23:00 heile veka

Perioden B-ferja er i bruk vert redusert til fire månadar, mellom 15. mai og 15. september Samla venta innsparing: 4 millionar kroner. Stranda–Liabygda: Desse avgangane i vinterruta vert føreslått kutta: Tre avgangar frå kvar kai i vekedagane vert kutta

Siste ferja på kvardagar frå Stranda vert 22:40 og frå Liabygda 23:00

Frå Stranda 23:30 og frå Liabygda 23:45 laurdagar

Frå Stranda 08:15 og frå Liabygda 08:30 sundagar Samla venta innsparing: 840.000 tusen kroner. Sykkylven–Magerholm Desse avgangane vert føreslått kutta: Frå Sykkylven 20:30 og 21:10 på kvardagar

Frå Magerholm 20:50 og 21:30 på kvardagar

Alle ruter med B-ferja laurdagen utanom vinterruta

Frå Sykkylven 09:10, 09:50, 11:10, 11:50 og 12:30 sundagar

Frå Magerholm 09:30, 10:10, 11:30, 12:10 og 12:50 sundagar Samla venta innsparing: 6,25 millionar kroner. Hareid–Sulesund Desse avgangane med B- og C-ferja vert føreslått kutta: Frå Sulesund 06:10, 17:10 og 18:10 på kvardagar

Frå Hareid 06:40, 17:40 og 18:40 på kvardagar

Frå Hareid 08:00 og 09:00 laurdagar

Frå Sulesund 08:30 og 09:30 laurdagar

Frå Hareid 11:00 og 12:00 sundagar

Frå Sulesund 11:30 og 12:30 sundagar

C-ferja vert innstilt to ekstra veker om sommaren + i romjula og påska Samla venta innsparing: 4,95 millionar kroner. Hundeidvik–Festøya Desse avgangane vert føreslått kutta: Frå Hundeidvik 18:50 kvardagar

Frå Festøya 19:10 kvardagar

Frå Hundeidvik 19:30 og frå Festøya 19:50 sundagar Venta samla innsparing: 1.1 millionar kroner. Sæbø–Leknes Desse avgangane vert føreslått kutta: Frå Sæbø 22:15 og frå Leknes 22:30 vekedagar og laurdag

Frå Sæbø 07:30 og frå Leknes 07:35 sundag Samla venta innsparing: 1,7 millionar kroner. Skår og Store-Kalvøy Alle avgangar til og frå vert innstilte. Samla venta innsparing: 2,55 millionar kroner. Volda–Lauvstad Utsett avgangstid kvardagar

Frå Lauvstad 22:50 og frå Volda 23:20 alle dagar vert kutta Samla venta innsparing: 1,7 millionar kroner Årvik–Koparnes Frå Årvik 04:30 og frå Koparnes 04:45 kvardagane vert kutta

Utsett avgangstid laurdag morgon og kvelden alle dagar Samla venta innsparing: 2 millionar kroner Larsnes–Åram–Voksa–Kvamsøya Desse avgangane vert føreslått kutta: Frå Kvamsøy 06:30 og 22:05 med retur frå Larsnes 07:40 og 22:50 kvar dag vert kutta

Frå Kvamsøy 00:20 med retur frå Larsnes 01:05 som går seks dagar i veka vert kutta.

Avgangen frå Larsnes 21:20 vert utsett til 22:00 alle dagar Samla venta innsparing: 5,15 millionar kroner.

Dei statlege ferjestrekningane; Molde–Vestnes, Festøya–Solavågen, Halsa–Kanestraum og Volda–Folkestad, vert ikkje råka av fylkeskommunen sine kutt.

I tillegg til ferjene er der føreslege fleire kutt i hurtigbåtrutene: