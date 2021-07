Både fryktar og forstår

Molde-ordførar Torgeir Dahl seier kommunen og Moldejazz har samarbeidd tett for at festivalen skal bli gjennomført på best muleg måte. Kommunen meiner smittesituasjonen er under kontroll , men Dahl er redd folk i løpet av festivalen kanskje kan kose seg litt for mykje, sjølv om han forstår behovet. Førre veke fekk Molde meldt inn åtte nye koronasmitta, og kommunen oppmodar difor alle om å vere ekstra nøye med smittevern.