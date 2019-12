Avtale for Havyard

Havyard Group i Herøy sitt verft i Leirvik i Sogn har fått på plass avtale om finansiering av byggeprosjeketene de holder på med, melder nettavisa nett.no

Verftet har slitt økonomisk, men nå har rederne og kreditorene garantert for pengene som trengs for å bygge ferdig fem ferjer til Fjord 1 og et stor brønnbåt til rederiert Sølvtrans.

De fem hybridferjene skal leveres de første månednene neste år.