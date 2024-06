Møre og Romsdal fylkeskommune er i ei økonomisk hengemyr og må gjere dramatiske grep for å få kontroll på økonomien.

Frp lova veljarane at billettprisen på ferjene ikkje skulle røyvast, men at det heller skulle kuttast andre stader.

Tysdag vedtok fylkestinget å auke fergetakstene med ei takstsone. No meiner Frp at Høgre har brote samarbeidsavtalen dei hadde.

Frank Sve er gruppeleiar i Frp. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Vi har ikkje lenger noko budsjettavtale med Høgre, seier gruppeleiaren i Frp, Frank Sve, til NRK. Sve vil ikkje utdjupe dette noko nærare.

At dei to partia ikkje lengre samarbeider betyr at dei må hente fleirtal i fylkestinget frå sak til sak.

Billegare billettar

Etter eit massivt ferjeopprør i 2019 mot høge ferjeprisar blei det innført gratis ferje og lågare billettprisar fleire stader i landet.

Monica Molvær (H) lovde pendlarane at det ikkje skulle bli dyrare å reise med ferje i Møre og Romsdal. Det løftet klarte ho ikkje å halde. Likevel forsvarar ho standpunkta Høgre har tatt i fylkestinget.

Monica Molvær (H) såg ikkje anna moglegheit enn å auke takstane på ferjene. Foto: Remi Sagen / Remi Sagen

– Det har vore veldig krevjande. Men vi ser ikkje andre moglegheiter. Vi er nøydde til å gjere nokre grep dersom vi skal drive ansvarleg, seier Molvær. Politikarane har allereie vedteke kraftige kutt i administrasjonen.

Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen er så alvorleg at dei kan hamne på Robek-lista dersom det ikkje blir gjennomført naudsynte kutt. Det inneber at ein ikkje lenger har kontrollen over eigen økonomi.

Møre og Romsdal har den høgaste lånegjelda blant alle fylkeskommunane i landet.

Skuffa over dyrare ferje

Dagleg leiar i ferjeaksjonen, Henrik Dalelid Vedde, er skuffa over vedtaket i fylkestinget.

– Det blei lova at ferjeprisane ikkje skal aukast. Om det er fem- seks kroner, her er det prinsippet som tel. Eit løfte er eit løfte, seier Vedde, som sjølv er lokallagsleiar for Frp i Sula.

Ferjeaksjonen har vore i dvale i fleire år, men Vedde seier at dei fylgjer nøye med og dersom aukar ferjeprisar blir ein trend må dei vurdere å sette i gang igjen.

Han forstår at fylkespolitikarane er i ein skvis og må gjere upopulære kutt. Vedde meiner ferjedrifta har vore underfinansiert med fleire millionar dei siste åra og meiner stortingspolitikarane må vakne.

– Det verkar som vi ropar for døve ører her oppe, seier Vedde.

NRK har lagt inn ei presisering om at Vedde også er lokallagsleiar for Sula Frp