Folk venter nå på å få dra hjem fra Kos etter nattens jordskjelv. Foto: Audun Sørseth

– Jeg hadde tatt sovetabletter og var i drømmeland, men våknet brått. Jeg ble slengt ut av senga og alt rundt meg lå og fløyt. Det var fullstendig kaos og jeg er glad for at jeg er i live.

Audun Sørseth (26) fra Averøy på Nordmøre havnet midt i kaoset som utspant seg etter jordskjelvet som rammet ferieøya Kos natt til fredag. Sammen med to kamerater har han vært på øyhopping i Hellas, men ferieidyll ble fort til dramatikk for kompisgjengen.

– Det første jeg tenkte var at det var et veldig kraftig jordskjelv eller at det var en stor bombe. Når det er jordskjelv, tenker du det verste og at bygningene skal rase ned. Det var det jeg fryktet, forteller Sørseth, som sprang ut i gatene etter jordskjelvet.

To er døde og mer enn 100 skadet etter jordskjelvet i Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas. Skjelvet rammet ferieøya Kos, og flere nordmenn skal ha blitt skadet.

– Folk ropte om tsunami

– Vi kom oss ut på veien, men der var det enda verre enn inne på hotellet. Der begynte alle å rope om tsunami. Når du våkner fra en dyp søvn, og ser folk roper tsunami og springer opp mot fjellene, da tenker du på mange måter at din siste time er kommet, forteller 26-åringen.

Skjelvet skal ha blitt målt til 6,7 på richters skala og episenteret ligger 16 kilometer unna Kos. På ferieøya kan man se tydelige sprekker i grunnen og flere hus har kollapset.

– Det var som å være i en veldig kjip film. Man har sett hva naturkreftene kan gjøre tidligere, og jeg var livredd for å være helt ærlig. Det var traumatisk og ubehagelig, sier Sørseth.

– Begynner å gå opp for meg

JORDSKJELV: Ødeleggelsene på Kos er store etter nattens jordskjelv. Foto: Michael Probst / AP

Sammen med kameratene har han nå dratt til flyplassen, etter at de fikk beskjed om at det er den tryggeste plassen å oppholde seg.

– Her er det folk som tar vare på oss med vann og mat. Det begynner å gå opp for meg hva som har skjedd, når man leser i media at folk er død og alvorlig skadet, sier nordmøringen.

Nå lengter Sørseth hjem til Norge.

– Vi har fått lovnader om at flyet skal gå i løpet av kvelden, så vi får bare krysse fingrene. Nå skal jeg reise hjem til familien, for de savner jeg nå.