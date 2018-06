Ankesaka startar i dag

I dag startar ankesaka etter at ein austeuropeisk mann tidlegare i år blei dømd for valdtekt av ei kvinne på Søre Sunnmøre. To andre blei frifunne for valdtekta, og etter kort tid anka påtalemakta avgjerda. Alle tre var tiltalte for å ha overfalle og valdteke kvinna, som var på fjelltur, men berre ein av dei blei altså funnen skuldig. Det er sett av to veker til saka.