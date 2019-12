Anbefaler Møreaksen

Statens vegvesen holder på sin anbefaling av Møreaksen. Det ble klart på en pressekonferanse i formiddag. I rapporten som legges frem heter det at Møreaksen med 2/3-felts veg og 90 km/t kommer best ut når man ser på kostnader og virkninger. Håvard Austvik i Statens vegvesen sier det har vært viktig for Vegvesenet å lage en utredning som er objektiv, har et faglig sterkt grunnlag og svarer på flest mulig av de spørsmål folk stiller seg,