Anbefaler å utsette vedtaket

Styret i Helse Møre og Romsdal er akkurat nå i gang med å behandle saken om de skal innføre Helseplattformen fra 27. april, eller ikke.

Det store spørsmålet er om de vil få tilgang til nok helsepersonell til å gjennomføre innføringen på det tidspunktet.

Administrerende direktør Olav Lødemel sa i sitt innlegg at han vil anbefale styret å utsette avgjørelsen om tidspunkt for innføringen av journalsystemet til et ekstraordinært møte i neste uke.

Det er ventet at vedtaket skal bli gjort før klokka 15.