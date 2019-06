Aalesund slo Molde ut av cupen

Det var duket for et realt lokalderby da Aalesund tok imot Molde i tredje runde av cupen onsdag kveld. Og kampen startet sjanserik. Molde smalt ballen i tverrliggeren og hadde en kjempemulighet til å ta ledelsen over hjemmelaget, før AaFK tok over showet. Allerede før kvarteret var spilt på Color Line stadion hadde AaFK smakt på nettmaskene to ganger. Og forspranget ble verre for Molde å ta igjen da Ruben Gabrielsen fikk rødt kort etter 30 minutter. I andre omgang startet opgjøret friskt og begge lag stormet fremover når de fikk ballen. Men ti minutter ut i andre omgang la AaFK på til 3-0 før de like etterpå fikk ballen bak Moldes keeper for fjerde gang og punkterte kampen. Oppgjøret endte 4-0. Førstedivisjonslaget Aalesund slo dermed topplaget i eliteserien, Molde, ut av cupen.