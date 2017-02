«Fiberkrig» i Ulstein

Tirsdag hadde Telenor informasjonsmøte på bedehuset «Ljosheim» og da kom det frem at flere husstander i området opplevde å få besøk av selgere fra de to selskapene mange ganger for dag, skriver Vikebladet/Vestposten. (krever innlogging)

Full «fiberkrig»

For ei uke siden hadde Tussa informasjonsmøte på samme sted. Rundt 75 personer møtte og fikk vite hvilke planer selskapet har for fiberutbygging. Ifølge selskapet fikk de en god start på salget. Men 5 dager senere kom konkurrenten Telenor og da møtte over 100 personer. De fikk høre at Norges største teleselskap mener de har blitt utsatt for feilinformasjon og tilhørerne forstod at det ble siktet til den lokale konkurrenten.

Alle kan få fiber før høsten

Alexander Hvass som er områdeansvarlig for Telenor, sier til Vikebladet/Vestposten at hvis minst halvparten av alle husstandene i området tegner kontrakt, skal alle få fiber innen utgangen av september i år.

– Torsdag har vi fått så mange avtaler at vi trolig kan garantere at vi starter i området i mars/april, sier Hvass til NRK.

Kenneth Bigset er svært skuffet over Tussa og betaler ikke ei krone til til selskapet Foto: Privat

Kenneth Bigset som var til stede på møtet forteller til Vikebladet/Vestposten at han har kjempet lenge med Tussa for å få fiber til Gåsneset der han bor, men at de ikke har hatt planer om å tilby fiber der uten at han selv betaler 100.000 kroner.

– Men etter at Telenor kom på banen har de likevel bestemt seg for å bygge, derfor hilser jeg Telenor velkommen, sier Bigset. Jeg har hatt besøk av Tussa-selgere, men de får ikke ei krone av meg, sier han. Bigset har vært Tussa-kunde, men har ikke vært fornøyd med netthastigheten og har endret leverandør.

Bigset tror mange vil velge Telenor som leverandør. Da har du ett års bindingstid, men etterpå kan du velge andre leverandører som vil bruke Telnors nett og da står du mye friere enn om du bare kan bruke Tussa sitt tilbud, mener Bigset.

Tussa har hatt planer i lang tid

Ivar Driveklepp og Elling Dybdal i Tussa kjemper mot Telenor/Canal Digital i Ulstein Foto: Tussa

– Tussa-konsernet har lenge hatt planer om fiberutbygging i dette området, sier IKT-direktør Ivar Driveklepp til Vikebladet/Vestposten.

Han bekrefter at det har blitt svært hard konkurranse om kundene etter at Telenor kom til området, men sier Tussa har hatt utbyggingsplaner lenge. Driveklepp tilbakeviser at de har drevet feilinformasjon om konkurrenten, men innser at det kan ha oppstått misforståelser i kampens hete.