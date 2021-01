Det er fortsatt husstander uten og med dårlig trådløst nettverk. Nå er det fiber som gir best nettilgang.

Oslo har mest fiber: 99 prosent, sammen med Haugesund, Lørenskog, Nittedal, Lavangen og Nordkapp.

Helt på bunn er Beiarn i Nordland med 0 prosent høyhastighets bredbåndsdekning.

Nå vil Senterpartiets Per Olaf Lundteigen at staten gjøre det samme med fibernettet som den gjorde med strøm- og telefoninettet.

Nemlig å ha nasjonal kontroll og sikre god nok internettilgang til alle.

Og med det står han og Senterpartiet nok et slag for den digitale allemannsretten.

For at det skal skje, må det offentlige kjøpe opp all infrastruktur som nå bygges ut av private aktører der det er lønnsomt. Resten finansieres av staten.

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener fiberutbygging er en god mulighet til å modernisere Norge. – Vi får ikke dette til uten et offentlig eierskap, sier han. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Dette er kritisk infrastruktur som vi må ha! Men hvordan skal et privat selskap kunne stå for en tilbudsstyrt utbygging når det ikke lønner seg overalt? Det kan de ikke, sier han.

Umulig å anslå pris (men det blir dyrt)

Et slikt prosjekt er urealistisk, ifølge IKT-ekspert Torgeir Waterhouse.

Blant annet på grunn av prisen. Prislappen er umulig å anslå, det nærmeste han kommer, er «veldig dyrt».

– Det er veldig vanskelig å anslå, for det er så mange aktører og faktorer involvert. Men det er snakk om enorme summer, mange milliarder. Det er helt urealistisk at staten skal ta penger fra noe annet for å bruke på dette, sier Waterhouse.

Torgeir Waterhouse, tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, nå jobber han for sitt eget rådgivningsselskap Otte. Foto: Pressefoto / IKT Norge

Lundteigen er klar over det.

Men det handler uansett ikke om penger, slår han fast.

– Ja, det kommer til å bli dyrt. Det kommer til å koste skjorta. Men det må til for å sikre kritisk infrastruktur til befolkningen, som er kjernen i denne saken, sier han.

– Norsk fiber er en suksesshistorie

Waterhouse mener at norsk fiberutbygging til nå har vært en suksesshistorie sammenlignet med andre land.

Til tross for at heller ikke han har fiber til sitt hjem midt i Oslo.

– Til nå er det bedre enn vi egentlig burde forventet. Omtrent 80 prosent av alle husstander kan få tilgang, og over 60 prosent har det. Dette er en suksesshistorie. Vi må finne ut av hvordan vi kan fortsette denne gode jobben, sier han.

– Og hva er det?

– Å fortsette slik vi har gjort til nå. La markedet bestemme i områder hvor det er lønnsomt å grave, og la staten subsidiere resten. Og fjerne flere av hindrene for å bygge ut, som for eksempel for strenge reguleringer av kommunen.

Telenor vil selv ikke anslå hva det hadde kostet å kjøpe opp infrastrukturen.

– Telenor er et børsnotert selskap, og vi går ikke ut med tall utover det som blir presentert i kvartal- og i årsrapporter. Men vi investerer et milliardbeløp i mobil- og fiberutbygging hvert år. I 2020 investerte vi over 5 milliarder i våre norske nett, opplyser informasjonssjef Magnus Line i Telenor til NRK.

Forslaget er foreløpig ikke fremmet for Stortinget.