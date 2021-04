I de dype skoger i Hedalen i Valdres sitter den pensjonerte lagdommeren Ola Rygg med en fersk dom etter at han trakk Eidsiva Bredbånd for retten grunnet flere års uenighet.

Selskapet mente de hadde tilbudt ekteparet for lav pris for å legge inn fiber og trakk avtalen på 3990 kr. Isteden var de faktiske innstallasjonskostadene var 150.000 kroner, mente de.

Tingretten har nå gitt ekteparet medhold på alle vesentlige punkter. Eidsiva må betale saksomkostninger og legge opp fiberbredbånd til avtalt pris.

Det var hedalen.no som først omtalte saken.

Monopol på bredbånd

Med dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett er en årelang strid over for det pensjonerte ekteparet. Rygg stiller spørsmål ved rettssikkerheten til andre kunder som ikke er like trent i rettssystemet som han.

– For meg som jurist var dette en grei sak å føre. Men hva med de kundene som ikke har juridisk bakgrunn?, spør han.

Han frykter andre som havner i konflikt med store selskaper nøler med å konfrontere dem.

– De fleste vil være redde for å tape saken og få store advokatutgifter, sier den pensjonerte juristen.

Mari Goplerud Rygg og Ola Rygg ser fram til innlegging av fiber til eiendommen. Foto: Dag Kessel / NRK

Historien i Valdres startet i 2015, da Eidsiva Bredbånd tilbød fibertilkobling for flere husholdninger i Sør-Aurdal. Eiendommen til Rygg fikk tilbud om tilkobling for 3990 kroner. Avtaken ble underskrevet, men året etter ble den sagt opp fordi Eidsiva mente at utbyggingen ble for dyr.

Dette aksepterte beboerne, fordi det var et punkt i avtalen om forbehold.

Men så kom en ny runde 18. oktober 2018. Da tilbød en telefonselger nok en gang installasjon for 3990 kroner. Ekteparet sa ja til tilbudet og skrev under.

Fiberoptisk kabel Ekspandér faktaboks Fiberoptikk et et optisk system der lys (ofte fra en laser) ledes igjennom en fiberoptisk kabel, denne kabelen har en kjerne laget av meget rent glass eller plast. Denne kabelen (tråden) kan være fra flere milimeter i diameter og til en brøkdel av et hårstrås tykkelse.

Fiberoptiske kabler benyttes mye i forbindelse med telekommunikasjon, da som en bølgeleder, spesielt når båndbreddebehovet er stort. Fiberoptiske kabler har også relativt liten demping, sammenlignet med kommunikasjonskabler laget av kobber. Optiske kables benyttes også når signalene skal transporteres over lange strekninger.

En fiberoptisk kabel har flere fordeler framfor metallkabler: De kan overføre større datamengder, de er mindre påvirket av støy, de er mye tynnere og lettere og de egner seg godt til å overføre data digitalt. Ulempene med fiberoptiske kabler er at de er kostbare, og at de er mer sårbare. Kilde: Wikipedia/IKT i skolen

Noen dagere senere ringte imidlertid Eidsiva tilbake og sa at avtalen måtte kanselleres fordi de hadde gjort en intern feil. Selskaoet mente installasjonskostnadene egentlig var 150.000 kroner.

– Vi stusset over dette. Vi hadde all grunn til å tro at avtalen om 3990 kroner var reell, fordi dette var det opprinnelige beløpet fra 2015, sier Rygg.

Eidsiva stod på sitt og derfor valgte Rygg å stevne selskapet for retten i mai i fjor.

– En kjedelig sak

Forbrukerrådet mener at dette er en kjedelig sak for kunden.

– Det er uheldig at det skal være nødvendig for en forbruker å måtte gå til rettslige skritt når man har sitt på det tørre, sier Caroline Skarderud, som er leder for forbrukerveiledning i Forbrukerrådet.

Caroline Skarderud i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Hun sier bindende avtaler skal holdes, og at seriøse selskaper må kunne komme kunden i møte når kunden viser til en rettslig bindende avtale.

Skarderud mener kunder som ikke har juridisk kompetanse kan få god hjelp i Brukerklagenemnda, som er en nøytral instans.

– Dette er et lavterskeltilbud som er gratis for alle. Men det er klart at hvis motparten ikke respekterer avgjørelser her, eller forbruker ikke får medhold, vil saken havne i det ordinære rettsapparatet, sier hun.

Det hører med til historien at Ola Rygg ikke fikk medhold i Brukerklagenemnda før han altså brakte saken inn for tingretten.

– Vil bygge bredbånd til fleste mulig

Eidsiva Bredbånd sier de tidligere har beklaget overfor Rygg og at de er opptatt av å bygge ut bredbånd til flest mulig.

– På grunn av begrensede offentlige støttemidler i 2015 ble blant annet denne eiendommen tatt ut av et støttet prosjekt. Noen ganger må vi ta ut de mest kostnadskrevende eiendommene, for på den måten å kunne bygge til flere andre, forklarer Tom Caspersen, direktør for leveranse.

Tom Caspersen i Eidsiva Bredbånd. Foto: Tom Caspersen / Eidsiva Bredbånd

Han sier at dette er standardvilkår og vanlig praksis i bransjen, men at det i denne saken, ved en feil ikke ble vist til standardvilkårene i kundens bestillingsbekreftelse.

– Det er dette tingretten har lagt vekt på, og vi forholder oss til dommen. Vi har etter dette sørget for at alle kunder får god nok informasjon om standardvilkåren, opplyser Caspersen.

Nå blir det nye tider i Sør-Aurdal. Allerede kort tid etter dommen var installasjonsarbeider i gang. Ekteparet kan dermed glede seg over bredbånd etter flere år med konflinkt.