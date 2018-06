– Avgjørende for Nordøyvegen

– Vedtaket fra fellesnemnda i nye Ålesund kommune var en helt nødvendig brikke å få på plass for å få kunne jobbe videre med fullfinansiering av Nordøyvegen, sier Haram-ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp). Nemnda vedtok torsdag at den nye kommunen vil dekke et låneopptak på 200 millioner kroner. Krogsæter sier de antar lånet vil koste kommunen rundt 12 millioner kroner årlig. Det gjenstår likevel minst 600 millioner før prosjektet er fullfinansiert. – Dagens vedtak sender et viktig signal både til fylkeskommunen, innbyggerne på øyene og til regjeringen, sier Krogsæter.