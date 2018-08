– Viktig kamp og vinne

Tomålsscorar Fredrik Aursnes var fornøgd med 5–1 sigeren over Brann på heimebane i dag. Han meiner at Molde no har meldt seg på i kampen om å vinne Eliteserien. – Eg syns vi spelar bra fotball og eg meiner vi kunne ha scora fleire mål. Dette var ein vinn eller forsvinn kamp, så det var viktig for oss å vinne i dag.