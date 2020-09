– Vi trenger en avklaring fort

13 skipsverft på Sunnmøre og i Romsdal venter spent på hva klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) vil gjøre med kravet om rydding av sjøbunnen utenfor verftsområdet. Rotevatn vil jobbe for en rask saksbehandling fordi saken ligger som en klam hånd rundt verftene det gjelder. – Vi trenger en avklaring fort, sier Alf Reistad i Romsdal Regionråd. Han frykter blant annet at dette kan stå i vegen for ny etablering ved Vard Aukra.